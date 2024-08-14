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Отставной офицер ВСУ предрек скорую сдачу Покровска

15:52
  • среда
  • 14 августа 2024

Взятие Лисичного дало ВС России возможность продвигаться к Гродовке и Покровску

Если Вооруженные силы России сохранят нынешние темпы продвижения, украинским военным в ближайшее время придется оставить Покровск (он же Красноармейск) в подконтрольной ВСУ части Донбасса. Такое заявление сделал в среду, 14 августа, майор украинской армии в отставке Игорь Лапин.

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Военный отметил, что "если будет каждый день такое продвижение, то мы в течение недели услышим, что из Покровска эвакуировались все государственные структуры". При этом Лапин уточнил, что "это если они уже не свалили".

Более того, отставной майор допустил, что ВС России в кратчайшие сроки способны выйти к административным границам Днепропетровской области, сообщает РИА Новости.

13 августа стало известно, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Лисичное в Донецкой Народной Республике. Это позволило ВС России выровнять линию фронта в направлении украинского хаба Димитров и начать продвигаться к Гродовке и Покровску (Красноармейску).

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что киевский режим получит достойный ответ за действия в российском приграничье, а все цели спецоперации будут достигнуты. Темпы наступательных операций российских Вооруженных Сил вопреки всем потугам украинских националистов не только не снизились, они, наоборот, увеличились в полтора раза.

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