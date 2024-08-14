В Шебекине обрушились плиты в жилом доме после удара ВСУ

Пострадавших нет
В жилом многоэтажном доме в белгородском Шебекине произошло обрушение плит перекрытий двух этажей.
В доме отключены газ, свет и вода, сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших в результате атаки нет. На месте работают экстренные службы.
Удар по многоэтажному дому в Шебекине произошел утром 14 августа. После нескольких атак беспилотников ВСУ в доме начался пожар, произошло обрушение плит.
На прошлой неделе четыре дрона ВСУ ударили по другому многоквартирному дому в Шебекине. Произошел пожар в нескольких квартирах.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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