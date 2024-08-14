Актрисе Елене Кондулайнен стало хуже после инсульта

У артистки нарушения речи и шум в ушах

Четыре года назад стало известно, что заслуженную артистку России Елену Кондулайнен госпитализировали из ресторана с подозрением на инсульт. Состояние звезды было очень тяжелым, но грамотное лечение врачей дало положительные результаты. Однако в больнице с актрисой случилась еще одна неприятность – Кондулайнен оступилась по пути в душ, упала и сломала руку.

Чтобы восстановиться после инсульта, артистка уехала в Египет. Она буквально пропала со всех радаров, о ней не было никакой информации. Однако теперь стало известно, что с Еленой случилось новое несчастье.

По данным телеграм-канала Mash, в марте этого года женщина упала с лестницы в Египте и сломала берцовую кость. Ей провели операцию под общим наркозом. После хирургического вмешательства состояние Кондулайнен ухудшилось - у актрисы нарушилась речь и появились проблемы со слухом. Сейчас за ней присматривают врачи.

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