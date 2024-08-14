ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Актрисе Елене Кондулайнен стало хуже после инсульта

16:24
  • среда
  • 14 августа 2024

У артистки нарушения речи и шум в ушах

Четыре года назад стало известно, что заслуженную артистку России Елену Кондулайнен госпитализировали из ресторана с подозрением на инсульт. Состояние звезды было очень тяжелым, но грамотное лечение врачей дало положительные результаты. Однако в больнице с актрисой случилась еще одна неприятность – Кондулайнен оступилась по пути в душ, упала и сломала руку.

Чтобы восстановиться после инсульта, артистка уехала в Египет. Она буквально пропала со всех радаров, о ней не было никакой информации. Однако теперь стало известно, что с Еленой случилось новое несчастье.

По данным телеграм-канала Mash, в марте этого года женщина упала с лестницы в Египте и сломала берцовую кость. Ей провели операцию под общим наркозом. После хирургического вмешательства состояние Кондулайнен ухудшилось - у актрисы нарушилась речь и появились проблемы со слухом. Сейчас за ней присматривают врачи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Елена Кондулайнен
Елена Кондулайнен
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.