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Сергей Собянин рассказал о работе московских студенческих отрядов

16:31
  • среда
  • 14 августа 2024

Тысячи участников студотрядов Москвы будут трудиться в разных регионах

Педагогика остается популярным направлением в студенческих отрядах. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, более трех тысяч участников студотрядов столицы будут трудиться в разных регионах.

"Молодые строители трудятся на объектах городского, федерального и международного значения. Например, студенты столичных колледжей ведут строительство и ремонт жилья, студенческих общежитий, объектов Инновационного кластера "Воробьевы горы", МОЭК, Россетей и Московского метрополитена. Востребованные специальности – монтажник железобетонных конструкций, штукатур, каменщик, сварщик, сантехник, электромонтажник, цифровой инженер производственно-технического отдела и многие другие", - говорится в сообщении.

Кроме того, увеличилось число студентов, которые выбирают работу проводника в поездах дальнего следования - в этом году их порядка 180.

"Перспективное направление – гостиничный бизнес в городах Крыма и Краснодарского края. Ребята работают аниматорами, хостес пляжа, спасателями, даже виноградарями, а со второй половины июля и в Музейном комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе", - добавляется в сообщении.

В феврале движению Российских студенческих отрядов исполнилось 65 лет. Студенты участвуют во всероссийских и международных проектах и регулярно становятся лауреатами конкурсов профмастерства.

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