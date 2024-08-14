Что изменится в школах с нового учебного года

Перемены коснутся и самого процесса, и содержания учебных курсов

Начнем с того, что учебный год 2024/2025 начнется не с 1 сентября, а с 3-его (2 сентября будут торжественные линейки). Школьникам окончательно запрещено пользоваться смартфонами (даже в образовательных целях). Исключения касаются только экстренных ситуаций и ситуаций, опасных для жизни. Учителя теперь могут писать официальные письменные жалобы на имя директора, которые обязаны рассмотреть и принять меры в случае, если педагог подвергся травле или оскорблениям. Ученику при этом грозит дисциплинарное наказание.

Появятся новые предметы, в частности, семьеведенье. Его будут изучать на классных часах "Разговоры о важном" и в рамках внеклассной работы. Что касается учеников средней и старшей школ, состоящих в так называемых технологических классах, то у них появится такой предмет как черчение. Привычная "технология" снова сменит название и будет опять "трудом". Планируется, что мальчики будут строгать и чертить, а девочки - готовить и шить. Кроме этого они начнут изучать компьютерную графику, робототехнику, 3D-моделирование.

Станут разнообразнее уроки физкультуры. Добавится изучение новых видов спорта таких как: городошный спорт, биатлон, гольф, ушу, бокс, чир-спорт и другие, передает msk1.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram