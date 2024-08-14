ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Что изменится в школах с нового учебного года

16:46
  • среда
  • 14 августа 2024

Перемены коснутся и самого процесса, и содержания учебных курсов

Начнем с того, что учебный год 2024/2025 начнется не с 1 сентября, а с 3-его (2 сентября будут торжественные линейки). Школьникам окончательно запрещено пользоваться смартфонами (даже в образовательных целях). Исключения касаются только экстренных ситуаций и ситуаций, опасных для жизни. Учителя теперь могут писать официальные письменные жалобы на имя директора, которые обязаны рассмотреть и принять меры в случае, если педагог подвергся травле или оскорблениям. Ученику при этом грозит дисциплинарное наказание.

Появятся новые предметы, в частности, семьеведенье. Его будут изучать на классных часах "Разговоры о важном" и в рамках внеклассной работы. Что касается учеников средней и старшей школ, состоящих в так называемых технологических классах, то у них появится такой предмет как черчение. Привычная "технология" снова сменит название и будет опять "трудом". Планируется, что мальчики будут строгать и чертить, а девочки - готовить и шить. Кроме этого они начнут изучать компьютерную графику, робототехнику, 3D-моделирование.

Станут разнообразнее уроки физкультуры. Добавится изучение новых видов спорта таких как: городошный спорт, биатлон, гольф, ушу, бокс, чир-спорт и другие, передает msk1.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Школьники
Школьники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.