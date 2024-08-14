Алена Апина: "Сейчас я имею право позволить себе любой каприз!"

Совсем скоро артистке исполнится 60 лет

23 августа Алена Апина отметит круглую дату. Прославленной артистке исполнится 60 лет, но кто даст?! Певица выглядит гораздо моложе и буквально сияет. Сама Алена не скрывает, что тщательно занимается внешностью, причем одной косметологией не ограничивается. Она честно говорит о том, что не раз ложилась под нож пластического хирурга.

"Невозможно в моем возрасте выглядеть на 30 и отрицать вмешательства извне. Да, я использую все те знания, которые доступны хорошим косметологам и хирургам. Думаю, сейчас я имею право позволить себе любой каприз!" - заявила певица.

О своей личной жизни Алена Апина предпочитает не распространяться. Однако известно, что в 2017 году артистка развелась со вторым мужем Александром Иратовым. По словам певицы, у них было "постоянное соперничество", а еще муж ей изменял.

"Я все время чувствовала, что должна уметь лавировать, уступать, делать шаги, несовместимые с моими желаниями. Чисто биологически все закончилось. Он гулял на стороне, я знала, но делала вид, что всего этого нет. И носить, как в мавзолее, этот "труп", что раньше был любовью, оказалась не готова", - призналась артистка.

У Алены Апиной есть взрослая дочь Ксения, которая появилась на свет благодаря суррогатной матери. У них прекрасные отношения. Ксения живет отдельно, у нее есть любимый мужчина, она учится на врача, передает "Мир новостей".

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