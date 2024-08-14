"И не надо на меня обижаться": Роза Сябитова сообщила о браке по расчету

Сваха заговорила начистоту

Роза Сябитова была замужем дважды. От первого мужа Михаила Сябитова она родила сына Дениса и дочь Ксению. Однако в итоге муж умер от инфаркта. В 2008 году Роза во второй раз пошла под венец. Ее избранником стал участник шоу "Давай поженимся" на Первом канале Юрий Андреев. Вот только спустя три года брак распался. С тех пор замуж Сябитова больше не выходила.

Однако сваха не страдает от одиночества и безделья. Она снимается на телевидении, пишет книги, нянчится с внучкой Мирославой. Сябитова уверена, что к созданию семьи надо подходить с холодной головой, отбросив чувства и сконцентрировавшись на чисто житейских вопросах.

"Я считаю, что брак — это сделка. И не надо на меня обижаться... Семья, как жизненный проект, включает в себя прежде всего деловой аспект. Молодой семье надо где-то жить, питаться, а дети пойдут? На одной любви их не поставишь на ноги. Поэтому деловые стороны этого проекта являются основополагающими. Сделка предполагает разделение ответственности, распределение обязанностей, финансовые потоки, возможные варианты выхода из форс-мажорных обстоятельств и многое другое. Без разум-ного и системного подхода "семейный корабль" быстро пойдет ко дну", - высказала свое мнение Роза Сябитова в беседе с "Теленеделей".

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