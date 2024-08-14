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В Польше недовольны льготными условиями жизни украинцев

18:11
  • среда
  • 14 августа 2024

В стране растут цены на недвижимость

Лидер коалиции "Конфедерация" Славомир Ментцен в беседе с журналистами заявил, что в Польше выражают недовольство льготными условиями кредитования жилья для украинцев.

Отметим, что программа льготного кредитования в стране подразумевает ставку в размере 2% для покупателя первого жилья, а остальная сумма компенсируется государством. Это распространяется на легально проживающих в Польше иностранцев, в том числе и на украинцев.

По словам Ментцена, в результате из-за того, что последние активно покупают недвижимость в Польше, начали расти цены. "В Варшаве уже есть жилищные сообщества, где большинство жильцов — это иностранцы", - приводят слова Ментцена "Известия".

Ранее стало известно, что в Польше ожидают новую волну украинских беженцев уже осенью-зимой.

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