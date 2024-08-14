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Рюмин рассказал Мишустину о работе "Россетей"

22:25
  • среда
  • 14 августа 2024

Премьер встретился с главой "Россетей" Андреем Рюминым

За полгода к "Россетям" подключили 165 тысяч новых пользователей. Причём, заявки принимаются в электронном виде. Об этом на встрече премьеру Михаилу Мишустину рассказал глава ведомства Андрей Рюмин.

Самый крупный новый подключенный объект - Восточный полигон, комплекс Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Что касается выручки компании, то она в прошлом году увеличилась на 15 процентов и составила почти 1,5 триллиона рублей.

Инвестиционная программа - на 530 миллиардов рублей. В зоне особого внимания ведомства - замена изношенного оборудования, восстановительные работы и подготовка оборудования к прохождению осенне-зимнего периода. На встрече речь шла и о работе компании в новых регионах. Там активно возводят центры питания и линии электропередач.

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