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Собянин: Город улучшает движение транспорта с учетом пожеланий москвичей

18:39
  • среда
  • 14 августа 2024

Было обустроено 60 пешеходных переходов

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал, как улучшается дорожное движение в Москве. Так, с начала года в городе обустроено почти 60 новых пешеходных переходов.

"Только за первое полугодие, к примеру, с помощью переразметки добавлено 59 полос, которые увеличили пропускную способность дорог, на 10 перекрестках нанесена вафельная разметка, что ускоряет проезд и сохраняет безопасные условия движения", — отметил Мэр Москвы.

Кроме того, было обустроено 60 пешеходных переходов.

"Кураторы ЦОДД ежегодно реализуют около 1000 проектов для улучшения дорожной инфраструктуры в столице. Обязательно учитывается мнение жителей", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что прямой путь свяжет проспект Мира и Алтуфьевское шоссе. На северо-востоке столицы сформируют новую хордовую магистраль.

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