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Блиновская останется за решеткой до конца зимы

18:39
  • среда
  • 14 августа 2024

Арест "марафонщице" продлили на полгода

Согласно новому постановлению суда, Елена Блиновская останется под арестом вплоть до 2 февраля 2025 года. Это касается и срока наложенного на имущества ареста. "В удовлетворении ходатайства защиты о возвращении уголовного дела прокурору отказано", - сообщили в пресс-службе суда ТАСС.

По данным следствия, Елена Блиновская при посредничестве супруга Алексея Блиновского уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. На сегодняшний день она погасила задолженности на 230 миллионов рублей.

Напомним, что "королева марафонов" была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.

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Елена Блиновская
Елена Блиновская
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