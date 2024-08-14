Рудковская рассказала, о чем переживал Шатунов перед смертью

Семья артиста одержала победу над Андреем Разиным

Сегодня, 14 августа, стало известно, что семья покойного Юрия Шатунова выиграла суд у бывшего продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина. Теперь исключительные права на 23 трека Юрия Шатунова, среди которых такие хиты как "Белые розы", "Розовый вечер", "Седая ночь", принадлежат его семье.

Продюсер Яна Рудковская в своем официальном телеграм-канале вспомнила о том, как Юрий Шатунов волновался о судах с Андреем Разиным, которые продолжались вплоть до смерти певца. "Я помню, как Юра переживал из-за этих судов. Еще советовался со мной по авторским правам. Зная сколько мы прошли судов в этой плоскости", - отметила Рудковская.

Она оценила творчество золотого периода "Ласкового мая" с учетом сегодняшних трендов минимум в 200-300 миллионов рублей.

"И оторвут с руками и ногами, уж поверьте. Семье Юры точно эти деньги не помешают", - убеждена Яна Рудковская.

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