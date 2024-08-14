Названы продукты в России, которые резко подорожают в ближайшее время

Есть несколько причин для повышения цен

Уже к концу этой недели в России резко подорожают молоко, масло, сыр и другие кисломолочные продукты. Сообщается, что цены вырастут от 5 до 30% в зависимости от товара.

Все дело в дефиците кадров, повышенной ставке Центробанка, а также увеличении стоимости молочных жиров на мировом рынке, объясняет НСН.

Ранее стало известно, что куриные яйца стали самым подорожавшим за прошлый год продуктом в стране. За 12 месяцев цены на них подскочили аж на 61%. Но в настоящее время стоимость куриных яиц будет снижаться вплоть до начала осени. А до конца декабря цены стабилизируются. Впрочем, к Новому году стоимость может снова подскочить в связи с большим спросом.

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