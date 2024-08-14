Детям из бедных семей вручили конфеты с наркотиками

Причем доза в них оказалась потенциально смертельной
Сотрудники благотворительной организации в Новой Зеландии по ошибке вручили детям из бедных семей конфеты с метамфетамином. В общей сложности было разослано около 400 посылок.
Теперь благотворители пытаются связаться со всеми получателями сладостей с наркотическим психостимулятором. По некоторым данным, конфеты с ананасовым вкусом выпустила компания из Малайзии. Их передал благотворителям неизвестный.
О проблемах с подарками стало известно накануне, 13 августа. Некоторые дети, получившие опасные презенты, пожаловались на неприятный вкус сладостей. Теперь этим делом занимается полиция, сообщает НСН.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram