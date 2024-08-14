"Запрещенные вещества поражают связки": Зарубина высказалась о хрипе Пугачевой

Артистка дала откровенное интервью

Ольга Зарубина прославилась благодаря таким песням как "На теплоходе музыка играет" и "Ты приехал". Кроме того певица — победительница третьего сезона шоу "Суперстар! Возвращение". Будучи весьма яркой исполнительницей с неподражаемым тембром голоса, Ольга Зарубина так и не стала суперзвездой. По мнению артистки, к этому приложила руку Алла Пугачева.

"Я слышала, что Пугачева была любимицей сына Брежнева, на минуточку. Поэтому, конечно, тут все возможно", - отметила Зарубина.

Она призналась, что ей было очень обидно, когда их с Михаилом Боярским номер вырезали из эфира фестиваля "Песня года" в 1979 году. При этом певица имеет предположение, почему Алла Пугачева могла ее невзлюбить. По словам артистки, у той был голос около октавы, а вот у нее - две с половиной октавы.

"Пугачева, действительно, была сильная в речитативе, она могла правильно построить фразы, сделать акценты на нужных словах, в правильном месте. Она брала за душу, у многих даже мурашки бежали от ее манеры исполнения", - признала артистка.

Всем известно, что в какой-то момент Алла Пугачева потеряла голос. Ходят слухи, что всему виной возлияния и курение. Однако Ольга Зарубина высказала мнение, что дело не в этом, и привела в пример легендарную американскую певицу Уитни Хьюстон, которая страдала наркотической зависимостью.

"Вспомните один из последних ее концертов в Германии. Конечно, у нее стояла мощная бэк-вокал-группа, но все равно она пела и брала сложные ноты. А ведь запрещенные вещества поражают связки, узлы. И все равно, повторюсь, она пела", - отметила Зарубина.

Причины, почему стала хрипеть Алла Пугачева, Ольга не знает. "Может, она много курила. А от курева может быть много хрипоты. Но если говорить о вокале, то я уже сказала, что такое вокал. У нее и не было особого вокала", - заключила артистка в беседе с aif.ru.

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