Иван Охлобыстин сообщил о свадьбе

Торжество запланировано на сентябрь

В свежем интервью Иван Охлобыстин затронул много разных тем, в том числе и касающуюся личной жизни. Выяснилось, что в семье популярного артиста грандиозные изменения. В сентябре пойдет под венец третья дочь актера Варвара.

"Дочка работает музыкальным редактором, она продолжает писать музыку. При этом у них с женихом свой бизнес, они открыли какие-то мегасалоны, мужские парикмахерские. Эта тема сейчас модная: он один из лучших барберов в России (Макс Захаров), да и в мире. У них вообще клевая пара, очень смешная, все как надо", - сообщил Охлобыстин.

Актер дал понять, что счастлив за дочь и явно одобряет ее выбор. А в октябре Иван Охлобыстин отметит 29-ую годовщину свадьбы с актрисой Оксаной Арбузовой. Несмотря на прожитые годы, артист не устает восхищаться избранницей, подарившей ему шестерых детей.

"Ксюха клевая. Как это объяснить? Она такой удивительный женский тип, который в первую очередь интересен человеческими параметрами. Она — недостижимая мною нравственная величина. Очень сильная, честная, прямая и при этом веселая и смешная. И все прелести женской породы присутствуют", - рассказал Иван Охлобыстин в беседе с изданием "7 Дней".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram