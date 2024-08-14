ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Иван Охлобыстин сообщил о свадьбе

21:11
  • среда
  • 14 августа 2024

Торжество запланировано на сентябрь

В свежем интервью Иван Охлобыстин затронул много разных тем, в том числе и касающуюся личной жизни. Выяснилось, что в семье популярного артиста грандиозные изменения. В сентябре пойдет под венец третья дочь актера Варвара.

"Дочка работает музыкальным редактором, она продолжает писать музыку. При этом у них с женихом свой бизнес, они открыли какие-то мегасалоны, мужские парикмахерские. Эта тема сейчас модная: он один из лучших барберов в России (Макс Захаров), да и в мире. У них вообще клевая пара, очень смешная, все как надо", - сообщил Охлобыстин.

Актер дал понять, что счастлив за дочь и явно одобряет ее выбор. А в октябре Иван Охлобыстин отметит 29-ую годовщину свадьбы с актрисой Оксаной Арбузовой. Несмотря на прожитые годы, артист не устает восхищаться избранницей, подарившей ему шестерых детей.

"Ксюха клевая. Как это объяснить? Она такой удивительный женский тип, который в первую очередь интересен человеческими параметрами. Она — недостижимая мною нравственная величина. Очень сильная, честная, прямая и при этом веселая и смешная. И все прелести женской породы присутствуют", - рассказал Иван Охлобыстин в беседе с изданием "7 Дней".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.