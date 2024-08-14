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Стало известно, что будет с Байденом, когда он уйдет с поста президента

21:26
  • среда
  • 14 августа 2024

Вот чем будет заниматься демократ на пенсии

Джо Байден провел встречу с блогерами. Действующий американский лидер не удержался и пошутил, что на пенсии тоже начнет записывать видео и выкладывать их в интернет.

"В ваш бизнес хотят больше людей, чем в какой-либо другой. По-вашему, куда я пойду, когда выйду на пенсию? У меня есть контакты… Я позвал вас в Белый дом, потому что ищу работу", - объявил Джо Байден.

Теперь в Сети бурно обсуждают слова нынешнего президента США. Многие комментаторы считают, что его шутка это вовсе не шутка. Другие высказали мнение, что Байден в качестве блогера снимал бы "упоротые" видео, которые многим пользователям нравятся, и достиг бы успеха большего, чем будучи президентом Америки.

Как напоминает РИА Новости, полномочия Джо Байдена истекут, когда к присяге будет приведен новый американский лидер 20 января 2025 года. Отметим, что президент отказался переизбираться на второй срок после провальных теледебатов с республиканцем Дональдом Трампом. Вместо Джо Байдена демократы выдвинули кандидатуру Камалы Харрис.

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