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ВОЗ объявила новый вирус-мутант всемирно опасным

21:48
  • среда
  • 14 августа 2024

Появились тревожные данные

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Среди симптомов заболевания - увеличенные лимфоузлы, боли в мышцах, спине, горле, сыпь, лихорадка и слабость. В ВОЗ отметили, что это усиленный вид оспы обезьян, который передается с помощью поцелуев, во время секса и даже при обычных рукопожатиях.

Нашли мутировавшую обезьянью оспу в Демократической Республике Конго. Быстрее всего вирус цепляется к детям, а от них передается взрослым, которые переносят его тяжелее. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, уже скончался 461 человек. Это на 160% больше, чем в 2023 году, когда "гуляла" классическая оспа обезьян.

"Сегодня Комитет по чрезвычайным ситуациям собрался и сообщил мне, что, по его мнению, происходящее является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Я принял этот совет", - приводит слова главы ВОЗ РИА Новости.

Правительства ДР Конго и других стран континента, где выявили вспышку вируса-мутанта, планируют закрыть международные аэропорты, чтобы инфекция не улетела в другие страны, в том числе и в Россию, с которой у ДР Конго налажено плотное сотрудничество. Например, Россия ежегодно выделяет конголезской стороне стипендии для обучения в государственных вузах, отмечает телеграм-канал Mash.

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