Российские школьники победили в Международной олимпиаде по ИИ

Сборная России показала лучший результат в научном туре конкурса и завоевала золотые медали

Российские школьники выиграли первую Международную олимпиаду по искусственному интеллекту в Болгарии. Об этом в среду, 14 августа, сообщается в Telegram-канале Правительства России.

Золотых медалей удостоены четверо учащихся и выпускников школы "Летово", победители и призёры различных олимпиад и конкурсов.

В финале сборная России встретилась с участниками из 39 стран, включая Китай, Японию, Канаду, США и другие.

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