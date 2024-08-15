Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы распространения оспы обезьян в РФ

В стране имеется достаточное количество тест-систем

В России отсутствует угроза распространения оспы обезьян. Об этом в четверг, 15 августа, сообщили в Роспотребнадзоре.

Как следует из заявления ведомства, в РФ в достаточном количестве имеются тест-системы, позволяющие в кратчайшие сроки выявить наличие вируса. Кроме того, в Роспотребнадзоре подготовили предложения о помощи странам Африки, население которых пострадало от эпидемии.

Недавно ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram