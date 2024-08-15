Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы распространения оспы обезьян в РФ

В стране имеется достаточное количество тест-систем
В России отсутствует угроза распространения оспы обезьян. Об этом в четверг, 15 августа, сообщили в Роспотребнадзоре.
Как следует из заявления ведомства, в РФ в достаточном количестве имеются тест-системы, позволяющие в кратчайшие сроки выявить наличие вируса. Кроме того, в Роспотребнадзоре подготовили предложения о помощи странам Африки, население которых пострадало от эпидемии.
Недавно ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
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