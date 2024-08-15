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В Глушковском районе Курской области объявлена обязательная эвакуация

07:45
  • четверг
  • 15 августа 2024

Ради безопасности граждан такое решение принял оперативный штаб региона

В Глушковском районе Курской области объявлена обязательная эвакуация жителей. Ради безопасности граждан такое решение принял оперативный штаб региона. Координировать выезд будут силовики, местные власти и дружинники.

Между тем российские подразделения в приграничье продолжают теснить врага. Расчеты самоходных гаубиц "Акация" после получения данных от беспилотников точно работают по заданным координатам. Артиллеристы поразили противника и бронетехнику 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами.

С воздуха удары бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по неприятелю нанесли истребители- бомбардировщики СУ-34. Наши экипажи провели атаку на безопасном удалении от линии боевого соприкосновения. 

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