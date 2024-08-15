Противник за сутки потерял до двух тысяч боевиков

Российские войска улучшили положение по переднему краю сразу на трех участках фронта. Противник за сутки потерял до двух тысяч боевиков, сообщает Минобороны. Средства ПВО "Южной" группировки уничтожили четыре тактических ракеты "Точка-У", две управляемых авиабомбы "Хаммер", три снаряда РСЗО "Хаймарс" и 147 беспилотников противника.

На южнодонецком направлении расчет РСЗО "Ураган" группировки "Восток" ликвидировал крупный опорник неонацистов. Координаты вычислила и передала артиллеристам воздушная разведка. Морпехи из Камчатского края оперативно выдвинулись на огневую позицию и нанесли удар 220-миллиметровыми снарядами по пункту временной дислокации противника. Кадры с беспилотника подтвердили - задача выполнена.

На правом берегу Днепра ульяновские десантники вывели из строя спутниковые антенны и ретрансляторы "Старлинк", которые украинские националисты используют для связи и управления дронами. Аппаратуру боевики прятали в полуразрушенных зданиях, но наши расчеты беспилотников обнаружили ее и ликвидировали. На этом участке российские подразделения БПЛА уже уничтожили сотни радикалов, десятки единиц техники и спутниковых систем.

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