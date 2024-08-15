Стало известно о новых подвигах российских военных

Гвардии рядовой Руслан Вагизов сумел вывести самоходку из-под обстрела, сохранив жизни товарищей и технику

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Гвардии рядовой Руслан Вагизов со своим артиллерийским расчетом попал под массированный огонь ВСУ. Руслан сумел вывести самоходку из-под обстрела, сохранив жизни товарищей и технику. Ответным ударом артустановка противника с личным составом была уничтожена.

Гвардии младший сержант Дмитрий Ганев во время подвоза боеприпасов на передовую был атакован противником. Националисты начали обстрел колонны из гаубиц и минометов. Дмитрий направил автомобиль в безопасное место, сохранил груз и своевременно доставил снаряды нашим подразделениям.

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