Два человека стали жертвами авиаудара по лагерю беженцев на Западному берегу реки Иордан

Переговоры Израиля и посредников по сектору Газа пройдут в четверг в столице Катара. Однако движение ХАМАС участвовать в них не будет. Накануне палестинцы объяснили причины отказа тем, что Тель-Авив не выполняет достигнутые ранее договорённости - продолжает обстрелы и постоянно меняет условия. А Соединенные Штаты, которые выступают одним из посредников, продолжают вооружать Израиль.

Попытку убедить премьера Нетаньяху прекратить огонь предпринял Дональд Трамп. Экс-президент США поговорил с ним по телефону. Активизировать усилия по давлению на Израиль призвал исламские страны и президент Турции Эрдоган.

Пока же ЦАХАЛ продолжает военную операцию на палестинских территориях. В четверг два человека стали жертвами авиаудара по лагерю беженцев на Западному берегу реки Иордан, еще пятеро получили ранения. А накануне вечером 14 мирных жителей погибли и десятки пострадали от обстрелов в Хан-Юнисе.

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