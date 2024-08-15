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На Пуэрто-Рико и Виргинские острова обрушился мощный шторм

07:57
  • четверг
  • 15 августа 2024

Из-за проливных дождей реки вышли из берегов

Бушующий в Карибском море тропический шторм "Эрнесто" усилился до урагана и обрушился на Пуэрто-Рико и британские Виргинские острова.

Ветер с порывами до 120 километров в час ломал деревья. А из-за проливных дождей из берегов вышли реки. На островах не работают школы и правительственные учреждения. В Пуэрто-Рико без электричества остались 700 тысяч человек, в больницах запущены резервные генераторы. В аэропорту отменено около ста авиарейсов.

Сейчас "Эрнесто" движется на север - к Бермудским островам. По прогнозам, он скоро начнет терять силу.

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