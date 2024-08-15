"Прогресс МС-28" с научным оборудованием и другими грузами выведен на орбиту

Стыковка с российским модулем "Звезда" запланирована через двое суток

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-28".

Он доставит на международную космическую станцию более двух с половиной тонн грузов - топливо для дозаправки МКС , воду и продовольствие для экипажа, а также оборудование для научных экспериментов.

Стыковка с российским модулем "Звезда" запланирована через двое суток - на утро субботы. По данным "Роскосмоса" , "Прогресс" пробудет на орбите 179 суток.

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