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NYT: Израиль исчерпал свой военный потенциал в борьбе с ХАМАС в секторе Газа

07:06
  • четверг
  • 15 августа 2024

Дальнейшие бомбардировки лишь подвергают риску мирное население

Израиль достиг предела своих возможностей в борьбе с ХАМАС в секторе Газа. Об этом в среду, 14 августа, сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По их словам, дальнейшие бомбардировки лишь подвергают всё большему риску мирное население, при этом никак не ослабляя ХАМАС.

Официальные лица США также признали, что, хотя Израиль серьёзно ослабил палестинское движение, полностью уничтожить его израильские военные уже не смогут.

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