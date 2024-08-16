Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Сатурн всеми силами противостоит Марсу

Овны

Марс в этом месяце неутомим: на этот раз он устроил баттл с Сатурном. Ваши дела могут встретить препятствия, которые лучше не штурмовать, а просто переждать.

Тельцы

Вы можете столкнуться с необходимостью экономить деньги или отказать себе в покупке. Не спешите расстраиваться и проанализируйте, почему так получилось.

Близнецы

Желание поскорее добиться цели может сыграть злую шутку. Чем активнее вы спешите, тем больше препятствий получаете. Дайте событиям идти своим ходом.

Раки

Если вы сейчас вдали от дома, будьте готовы к незапланированным сюрпризам. Если вы учитесь или преподаете, следует быть готовыми к проверкам.

Львы

Позвоните родителям или бабушкам с дедушками, узнайте, как у них дела. Сегодня как никогда всем поколениями семьи важно быть в хороших отношениях.

Девы

Вам предстоит сделать выбор между работой и личной жизнью. Гнаться за двумя зайцами не получится, так что настройтесь на разумный компромисс.

Весы

Вам лучше отказаться от вредной еды и пересмотреть образ жизни. Если вы находитесь в чужих краях, можете столкнуться с проблемами. Будьте внимательны.

Скорпионы

Чем ближе человек, тем больнее не получать от него поддержку в те моменты, когда она очень нужна. Вам предстоит сложный разговор об этом с кем-то значимым.

Стрельцы

Вы за словом в карман не лезете, отчего обстановка дома может накалиться. Замалчивать проблемы не стоит, но и разговоры на повышенных тонах не помогут.

Козероги

Если вам предстоит поездка, будьте осторожны, не отвлекайтесь и следите за маршрутом. Сегодня день препятствий, которые иногда возникают буквально из ниоткуда!

Водолеи

Вы рискуете недополучить деньги, которые честно заработали. Скорее всего, работодатель с вами расплатится позже, но, как говорится, осадочек останется.

Рыбы

Ваш Сатурн всеми силами противостоит Марсу – более активному, горячему, нетерпеливому. Не будьте как Сатурн, не пытайтесь вредить тем, кто успешнее вас.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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