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В США рассказали о роли Зеленского и Залужного в подрыве "Северных потоков"

08:21
  • четверг
  • 15 августа 2024

Президент Украины лично одобрил план диверсии, пишет WSJ

Президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Об этом рассказали информированные источники, которые цитирует The Wall Street Journal.
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По сведениям газеты, в украинском руководстве заговорили о возможности подрыва газопроводов в мае 2022 года. Предполагалось, что финансировать диверсию будут предприниматели с Украины.

Зеленский этот план одобрил, однако о нем узнали в Центральном разведывательном управлении США. По требованию Вашингтона украинский президент объявил об отмене операции, однако командовавший в тот период Вооруженными силами Украины Валерий Залужный проигнорировал это распоряжение, а также скорректировал первоначальный план.

WSJ утверждает, что расследование в Германии идет по пути сбора доказательств против Залужного и его подручных. Если доказательства будут получены, это изменит отношения Киева и Берлина.

Ранее Генпрокуратура России направила новые запросы на расследование терактов на "Северных потоках". Адресаты — США, Германия, Франция и Кипр. В Вашингтоне, Париже и Никосии так и не провели расследования, а Берлин уклоняется от обязательств по сотрудничеству с Москвой.

Пресс-секретарь американского Белого дома Карин Жан-Пьер, говоря о виновниках разрушения трубопроводов, Жан-Пьер заверила, что "мы не знали об этом и не выступали в поддержку этого". При этом за конкретикой относительно возможных подозреваемых в этой диверсии она предложила обратиться к германским компетентным органам.

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