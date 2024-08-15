Украинским послом недавно стал бывший главком ВСУ

Дипломатических контактов между Россией и Украиной в нынешних условиях нет. Такое заявление сделал в четверг, 15 августа, российский посол в Лондоне Андрей Келин.

Новым украинским послом в британской столице не так давно стал Валерий Залужный, прежде командовавший Вооруженными силами Украины. Российская дипмиссия никак с ним не контактирует.

Как отметил Келин, "судя по его публичным выступлениям, Валерий Залужный осваивается в новой роли довольно активно и кардинально меняет прежний профиль", сообщает РИА Новости.

Ранее Келин отмечал, что Великобритания "с самого начала конфликта играет роль одного из его разжигателей" и продолжит играть ее независимо от итогов выборов в США.

Со сменой состава британского кабмина антироссийский настрой Лондона не изменился. Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Россия представляет угрозу для целого поколения, что обязывает членом Североатлантического альянса существенно нарастить расходы на оборону.

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