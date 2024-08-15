ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Анапой

08:20
  • четверг
  • 15 августа 2024

Водитель уснул за рулем

Семь человек пострадали в перевернувшемся микроавтобусе под Анапой.

ДТП произошло в районе хутора Тарусино на трассе "Новороссийск-Керчь" около четырех утра. Автобус Volkswagen Transporter ехал в частном порядке из Владикавказа в Анапу. В какой-то момент 56-летний водитель уснул за рулем и допустил опрокидывание транспортного средства, сообщили в МВД по Краснодарскому краю.

В салоне находились 19 пассажиров, все стались живы. Семь человек получили травмы и обратились за медицинской помощью. На месте аварии работают полицейские.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
ДТП с участием микроавтобуса
ДТП с участием микроавтобуса
ДТП с участием микроавтобуса
ДТП с участием микроавтобуса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.