Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Анапой

Водитель уснул за рулем

Семь человек пострадали в перевернувшемся микроавтобусе под Анапой.

ДТП произошло в районе хутора Тарусино на трассе "Новороссийск-Керчь" около четырех утра. Автобус Volkswagen Transporter ехал в частном порядке из Владикавказа в Анапу. В какой-то момент 56-летний водитель уснул за рулем и допустил опрокидывание транспортного средства, сообщили в МВД по Краснодарскому краю.

В салоне находились 19 пассажиров, все стались живы. Семь человек получили травмы и обратились за медицинской помощью. На месте аварии работают полицейские.

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