Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

Лучший - МГУ
Семь российских вузов вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года.
Исследование проводила шанхайская компания ShanghaiRanking Consultancy, передает РИА Новости. В рейтинг попали:
- Московский государственный университет (МГУ);
- Санкт-Петербургский государственный университет (СпбГУ);
- Московский физико-технический институт (МФТИ);
- Уральский федеральный университет (УрФУ);
- Новосибирский государственный университет (НГУ);
- Сколковский институт науки и технологий (Сколтех).
В тройку лидеров в этом году вошли Гарвардский университет (США), Стэнфордский университет (США) и Массачусетский технологический институт (США).
В прошлом году в ARWU вошли девять российских вузов. Помимо семи вышеперечисленных, в список входили Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram