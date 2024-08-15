Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

Лучший - МГУ

Семь российских вузов вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года.

Исследование проводила шанхайская компания ShanghaiRanking Consultancy, передает РИА Новости. В рейтинг попали:

- Московский государственный университет (МГУ);

- Санкт-Петербургский государственный университет (СпбГУ);

- Московский физико-технический институт (МФТИ);

- Уральский федеральный университет (УрФУ);

- Новосибирский государственный университет (НГУ);

- Сколковский институт науки и технологий (Сколтех).

В тройку лидеров в этом году вошли Гарвардский университет (США), Стэнфордский университет (США) и Массачусетский технологический институт (США).

В прошлом году в ARWU вошли девять российских вузов. Помимо семи вышеперечисленных, в список входили Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".

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