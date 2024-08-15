В Самарской области с рельсов сошли пять вагонов с удобрениями

Вагоны не опрокинулись

Вечером среды, 14 августа, пять вагонов с азотными удобрениями сошли с рельсов в Самарской области. Три вагона опрокинулись на бок на станции Жигулевское море Куйбышевской железной дороги.

Следственный комитет начал проверку по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба), сообщает РБК.

Ранее серьезная авария на железной дороге произошла в Волгоградской области. Водитель КамАЗа пытался проскочить перед поездом, но произошло столкновение. Девять вагонов и электровоз сошли с рельсов, пострадали 140 человек. Управлявший грузовиком мужчина умер в больнице.

В июне в Коми девять из четырнадцати вагонов поезда, следовавшего из Воркуты в Новороссийск, рухнули под откос из-за того, что насыпь размыло ливнями. Три человека погибли.

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