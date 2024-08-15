ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин предложил три кандидатуры на должность главы Ингушетии

09:17
  • четверг
  • 15 августа 2024

Выбор сделает республиканский парламент

Российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение Народного собрания Ингушетии кандидатов на пост главы республики: нынешний глава региона Махмуд-Али Калиматов ("Единая Россия"), депутаты Народного собрания Алихан Арапханов (СРПЗ) и Ислам Гадиев (ЛДПР).

8 сентября республиканскому парламенту предстоит выбрать одного из предложенных кандидатов, сообщается в Telegram-канале пресс-службы правительства Ингушетии.

В мае президент провел рабочую встречу с главой Ингушетии. Политики, в частности, обсудили обеспечение региона детскими садами и школами в условиях растущей рождаемости. Путин отмечал, что в Ингушетии продолжительность жизни выше, чем в других регионах страны, а также численность населения подрастает.

До того Путин принимал Калиматова в Москве в августе 2023 года. Глава Ингушетии доложил президенту о росте сельхозпроизводства в регионе, а также о других аспектах социально-экономического развития республики.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Флаги Ингушетии и России
Флаги Ингушетии и России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.