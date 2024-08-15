Путин предложил три кандидатуры на должность главы Ингушетии

Выбор сделает республиканский парламент

Российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение Народного собрания Ингушетии кандидатов на пост главы республики: нынешний глава региона Махмуд-Али Калиматов ("Единая Россия"), депутаты Народного собрания Алихан Арапханов (СРПЗ) и Ислам Гадиев (ЛДПР).

8 сентября республиканскому парламенту предстоит выбрать одного из предложенных кандидатов, сообщается в Telegram-канале пресс-службы правительства Ингушетии.

В мае президент провел рабочую встречу с главой Ингушетии. Политики, в частности, обсудили обеспечение региона детскими садами и школами в условиях растущей рождаемости. Путин отмечал, что в Ингушетии продолжительность жизни выше, чем в других регионах страны, а также численность населения подрастает.

До того Путин принимал Калиматова в Москве в августе 2023 года. Глава Ингушетии доложил президенту о росте сельхозпроизводства в регионе, а также о других аспектах социально-экономического развития республики.

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