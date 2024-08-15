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Сергей Собянин назвал столичные улицы, где сейчас работают археологи

10:42
  • четверг
  • 15 августа 2024

Благодаря археологам, мы всё больше узнаём о древней Москве

Около 10 тысяч артефактов обнаружено московскими археологами в ходе работ в текущем году. Об этом рассказал Сергей Собянин на странице в социальной сети.

Он поздравил столичных специалистов с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. И отметил, что археологи месяцами живут в полевых условиях, корпят над находками в мастерских, по крупицам восстанавливают и сохраняют нашу историю.

Благодаря им, мы всё больше узнаём о древней Москве. Собянин добавил: все археологические находки после реставрации и консервации передаются в столичные музеи на постоянное хранение для изучения и экспонирования на различных выставках.
 

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