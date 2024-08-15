ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил Индию с Днем независимости

09:55
  • четверг
  • 15 августа 2024

Российско-индийские отношения динамично развиваются

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в связи с Днем независимости Индии.

Послание адресовано президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди, говорится в сообщении Кремля.

Москва придает большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнерства с Нью-Дели и намерена впредь развивать двусторонние отношения, отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что последовательное развитие российско-индийского сотрудничества отвечают интересам народов двух стран, а также создает безопасность и международную стабильность.

15 августа в Индии отмечается День независимости страны от Соединенного Королевства в 1947 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин на фоне флагов Индии и России
Владимир Путин на фоне флагов Индии и России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.