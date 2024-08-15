Путин поздравил Индию с Днем независимости

Российско-индийские отношения динамично развиваются

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в связи с Днем независимости Индии.

Послание адресовано президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди, говорится в сообщении Кремля.

Москва придает большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнерства с Нью-Дели и намерена впредь развивать двусторонние отношения, отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что последовательное развитие российско-индийского сотрудничества отвечают интересам народов двух стран, а также создает безопасность и международную стабильность.

15 августа в Индии отмечается День независимости страны от Соединенного Королевства в 1947 году.

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