Путин поздравил Индию с Днем независимости

Российско-индийские отношения динамично развиваются
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в связи с Днем независимости Индии.
Послание адресовано президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди, говорится в сообщении Кремля.
Москва придает большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнерства с Нью-Дели и намерена впредь развивать двусторонние отношения, отметил российский лидер.
Путин подчеркнул, что последовательное развитие российско-индийского сотрудничества отвечают интересам народов двух стран, а также создает безопасность и международную стабильность.
15 августа в Индии отмечается День независимости страны от Соединенного Королевства в 1947 году.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram