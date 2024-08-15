Сербия уверяет, что заключаемые контракты запрещают перепродажу

Некоторые контрагенты могут реэкспортировать оружие из Сербии на Украину, несмотря на твердое намерение Белграда не оказывать военную поддержку Киеву. Это недопустимо, заявил директор четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон.

Как отметил дипломат, Москва в беседах с представителями Белграда затрагивала вопрос попадания иностранных вооружений в распоряжение Киева. В Сербии "в полной мере осознают серьезность проблемы, понимают, что речь идет об угрозе жизни наших военнослужащих, мирных людей — цена возможных злоупотреблений здесь предельно высока".

Однако при экспорте военной продукции важно проявлять бдительность и разборчивость в выборе контрагентов, заявил Пилипсон. Он назвал недопустимым, чтобы "нечистые на руку дельцы, обслуживающие интересы Запада, который стремится к милитаризации Украины, преуспевали в реализации своих обманных логистических схем и в конечном счете дискредитировали Сербию и ее оружейников, бросали тень на наши отношения", сообщает РИА Новости.

Ранее сербский вице-премьер Александр Вулин опроверг публикации западных СМИ о том, что киевский режим за период проведения Россией СВО сумел получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро. Он заверил, что заключаемые контракты обязывают покупателей сербских вооружений не перепродавать получаемые товары.

Эту тему поднимали еще весной 2023 года. Тогда сербский министр обороны Милош Вучевич отмечал, что "более десяти раз мы опровергали эту ложь — сделаем это снова".

При этом западные доноры киевского режима пытаются заполучить советское вооружений, оставшееся в распоряжении некоторых стран. В частности, Соединенные Штаты пытались надавить на Эквадор, чтобы заставить его отправить украинской армии такую технику. Такой же метод применялся в Аргентине и в Перу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram