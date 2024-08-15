В Харьковской области объявили в розыск французского наемника за изнасилование

Возбуждено уголовное дело

Французский наемник Максим Баррат, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), объявлен в розыск в Харьковской области по подозрению в изнасиловании. Об этом в четверг, 15 августа, рассказали в управлении внутренних дел военно-гражданской администрации региона.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, французу в соответствии с Уголовным кодексом России вменяют изнасилование, а также наемничество.

О Баррате известно, что он участвовал в боевых действиях на севере Ирака в составе курдской группировки, а также воевал в Сирии. По возвращении в Европу жил в Бельгии, не гнушался домашним насилием: в отношении Баррата вели расследование о жестоком обращении с женой, но до приговора дело не дошло.

В мае сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 658 иностранцев из 49 государств за наемничество на стороне Вооруженных сил Украины. Фигуранты объявлены в розыск, часть из них заочно арестована.

В Следкоме также рассказали, что более 3,1 тысячи наемников участвуют в специальной военной операции на стороне Украины. Большинство из наемников прибыли из США, Канады, Великобритании и Грузии.

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