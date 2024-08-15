Волонтеры и добровольцы со всей России оказывают помощь Курску

Чтобы обеспечить безопасность жителей, обязательную эвакуацию объявили в Глушковском районе

Пожилой женщине сотрудники МЧС помогают подняться в салон. Подхватывать под руки приходится едва ли не каждого второго. Большинство людей, которых начали эвакуировать из Глушковского района, это старики, женщины с детьми. С собой в пакетах - документы, одежда. Один мужчина забрал еще и собачку. Что будет с имуществом, огородами - это беспокоит в последнюю очередь. Главное - все живы.

В палаточном городке работают сотрудники Следственного комитета. Опрашивают, собирают показания. Каждое слово заносят в протоколы. Это идет формирование свидетельской базы, которая ляжет в основу уголовных дел против украинских властей, устроивших в Курской области масштабную террорстическую вылазку. Очевидцы рассказывают: боевики стреляли во всех, кто попадался под руку, без разбора.

В Курской области развернуты уже более 50 пунктов временного размещения. А по стране их больше 140. Приморье, Татарстан, Воронежская область: регионы, которые сегодня собирают и отправляют курянам гуманитарную помощь, и не перечислить. В последние дни это в буквальном смысле дело всенародное.

Поднять коробку с продуктами даже втроем получается не сразу. Но девочки не сдаются. Жители Владивостока приносят в пункт сбора помощи кто что может. Мамы, например, несут детское питание. Без него малышам не обойтись.

"В первую очередь это медикаменты, теплые вещи, спальные мешки, ножницы, салфетки стерильные, бинты стерильные", - рассказал Артем Володин, руководитель владивостокского отделения движения "Молодая Гвардия".

В районах, куда снаряды ВСУ долетают все реже, начали работать пиротехники МЧС. Бойцы осматривают буквально каждый клочок земли. Проверяют объекты энергетики. Боеприпасы, которые невозможно вывезти для утилизации, уничтожают на месте.

В Суджанском и Глушковском районах, где ситуация наиболее сложная, не смолкает канонада. Артиллеристы и расчеты ударных беспилотников ведут настоящую охоту за мобильными группами националистов. Именно они в приграничных районах Курской области - главная сила террористов ВСУ. Но с каждым днем техники становится все меньше. "Ланцетом" наши бойцы подбили еще один броневик с диверсантами. А пилоты Су-34 сбросили на националистов управляемые планирующие авиабомбы. Прилет - точно по пятачку, куда ВСУ подтягивало резервы. За сутки радикалы только убитыми потеряли более 300 человек.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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