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Бойцы Росгвардии находят и уничтожают группы диверсантов в приграничье

11:41
  • четверг
  • 15 августа 2024

Росгвардейцы участвуют в том числе в защите Курской АЭС

Росгвардейцы внимательно прочесывают лесополосу. В любой момент можно заметить диверсионно - разведывательные отряды - противник не оставляет попыток действовать в приграничных районах мобильными группами. В Курской области действует режим контртеррористической операции, поэтому на защиту границ в том числе подключились и бойцы Росгвардии.

Главная угроза, говорят росгвардейцы, - вражеские беспилотники. Их сейчас очень много. Поэтому в отряде обязательно работает специальная команда. Одни вычисляют приближающиеся БПЛА противника и сбивают их. Другие, напротив, с помощью уже своих FPV-дронов с замаскированных позиций наносят удары по укреплениям украинских боевиков. А благодаря системе ретрансляторов оператор управляет беспилотником на расстоянии свыше 10 километров.

Противник не раз заявлял - одной из целей предпринятого прорыва была Курская АЭС. Росгвардия участвует в охране атомной электростанции. Бойцы могут следить за передвижением боевиков ВСУ и с земли, и с воздуха. Стоит только обнаружить вражеский отряд, по нему незамедлительно наносится удар.

В Курской области дроны не только направляют и корректируют огонь артиллерии. Боевики на своих позициях порой приходят в недоумение – кто и когда успел заминировать все вокруг? Ведь близко никто не подходил. Наши бойцы умеют делать это незаметно. С помощью все тех же беспилотников - искусно и бесшумно. 

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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