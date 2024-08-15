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Запад коллективно пытается ослабить Россию

11:44
  • четверг
  • 15 августа 2024

Но при этом среди союзников идет и своя война

Привыкший высказывать свое мнение по поводу и без Вашингтон продолжает молчать о событиях в Курской области. Не комментируют и информацию о применении на российской территории американской техники, в частности - HIMARS. А ведь еще недавно в Госдепе уверяли, что якобы запретили Киеву использовать свое вооружение для ударов вглубь России, припоминают американские СМИ.

Молчат о присутствии своей техники и сателлиты США. На попавших в Сеть кадрах – французский бронетранспортер, списанный еще пять лет назад. То есть до начала российской спецоперации. Нашими бойцами были замечены и польские БТРы. То есть к диверсии готовились всем блоком НАТО. Премьеры Эстонии и Финляндии это не скрывают.

Очередная сходка покровителей Киева ожидается через месяц в Праге. Британия аккурат к этой встрече начала разогревать тему с использованием предоставленных Зеленскому крылатых ракет Storm Shadow - конечно, для уничтожения целей в России.

Коллективный Запад коллективно пытается ослабить Россию. Но при этом среди союзников идет и своя война. Например, в истории с "Северными потоками", которые якобы взорвали украинские дайверы. США пытаются выйти сухими из воды. Как пишет американское издание Wall Street Journal, план Зеленского по подрыву трубопроводов забраковали в ЦРУ: "По приказу ЦРУ украинский лидер объявил об отмене операции, но бывший главком ВСУ Валерий Залужный не только проигнорировал его требование, но и изменил первоначальный план".

Германии и эту историю приходится терпеливо проглотить. Штаты все активнее перекладывают бремя поддержки на европейские страны. Тhe Telegraph как бы намекает: после выборов Зеленский станет неинтересен демократам. Камала Харрис мало что понимает во внешней политике.

"Она упустила несколько возможностей установить соответствующие отношения с Зеленским, и ее неуверенный подход к украинскому конфликту не сулит ничего хорошего в случае ее победы на президентских выборах", - говорится в материале.

Ну а Джо Байден хоть и твердит о помощи киевскому режиму, явно отходит от дел. На публике показывается все реже. А на встрече с блогерами заговорил не о политике, а о пенсии. 

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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