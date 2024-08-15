ВОЗ бьет тревогу из-за оспы обезьян. Что это за болезнь и как она распространяется

Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле

Лихорадка, интоксикация и сыпь по всему телу. С каждым днем в клинике провинции Гома в республике Конго заболевших все больше.

"С 9 августа по сегодняшний день у нас зарегистрировано девять подтвержденных случаев обезьяньей оспы. Людей, которые приходят с подозрительными поражениями, мы сначала изолируем, а затем берем образец для тестирования", - говорит Рэйчел Магуру, врач общей практики больницы провинции Гома и руководитель многопрофильного эпидемиологического центра.

Врачи считают: на самом деле случаев заболевания еще больше. Просто многие из-за страха попасть в изоляцию не обращаются в клиники. И такая проблема - не только в Конго.

"Мы фиксируем большое количество случаев заражения – их число растет. Как и количество сообщающих об этом стран. И уровень смертности выше, чем мы могли предположить", - отметил Салим Абдул Карим, председатель экстренной консультативной группы Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Ситуация в целом чрезвычайная, заявляют в ВОЗ. Поводом стала вспышка заболевания в республике Конго. Вирус позднее распространился и в соседних странах - Уганде, Кении, Руанде, Бурундии. С мая 2022 года в тринадцати государствах на этом континенте официально зафиксировано более 1200 случаев, 226 закончились летальным исходом. Больше всего заболевших - в Нигерии, Конго и Гане.

Оспа обезьян - довольно редкое вирусное заболевание. Впервые его выявили у животных в 1958 году. У человека - в 1970-м. Симптомы - температура, интоксикация организма, мышечные боли, увеличение лимфоузлов, сыпь в виде пятен, трансформирующихся потом в пузырьки и язвы. В легких случаях болезнь длится до трех недель и проходит сама. Тяжелое течение бывает у детей, людей с ослабленным иммунитетом. Из осложнений - сепсис, пневмония, энцефалит.

Способы передачи - разные. И воздушный, и контактный. Тем, кто выезжает за границу в страны Африки, Роспотребнадзор напоминает - надо избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, соблюдать правила личной гигиены. В России на данный момент зафиксирован лишь один случай оспы обезьян. Во всех пунктах пропуска тем не менее введен усиленный санитарно-карантинный контроль. Используют специальную систему "Периметр", позволяющую выявлять людей с признаками инфекций, в том числе - прибывающих из стран с неблагоприятной эпидобстановкой.

"В России в достаточном количестве имеются высокотехнологичные современные тест-системы, разработанные Роспотребнадзором. Они позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус оспы обезьян и могут использоваться во внелабораторных условиях", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ситуация в целом находится под контролем, добавили в ведомстве, угрозы распространения этого заболевания в России нет.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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