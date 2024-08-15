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Российские школьники стали победителями первой международной олимпиады по искусственному интеллекту

11:55
  • четверг
  • 15 августа 2024

Для решения задач использовали навыки программирования, применили свои знания в сфере машинного обучения

Российские школьники стали победителями первой международной олимпиады по искусственному интеллекту, которая проходила в Болгарии.

Наши ребята показали лучший результат по общей сумме баллов. А также завоевали золотые медали в научном туре и серебряные - в практическом.

Для решения задач использовали навыки программирования, применили свои знания в сфере машинного обучения. Большая часть ответов превзошла даже авторские варианты. На подготовку понадобилось два месяца. Всего в финал вышли 39 команд, включая Китай, США и Японию. Но лучшими стали школьники из Москвы.

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