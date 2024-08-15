ФСБ предотвратила теракт на объекте МВД в Тюменской области

У террористов изъяты СВУ и зажигательные устройства

ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области. Его готовили сторонники идеологии массовых убийств.

Как сообщили в ФСБ, задержанные планировали подорвать бомбу на объекте органов внутренних дел в Тобольске.

В ходе оперативных действий сотрудники спецслужб обнаружили схрон террористов. Изъяты два самодельных зажигательных устройства и СВУ, а также инструкции по их изготовлению.

Возбуждено уголовное дело.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram