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ФСБ предотвратила теракт на объекте МВД в Тюменской области

09:51
  • четверг
  • 15 августа 2024

У террористов изъяты СВУ и зажигательные устройства

ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области. Его готовили сторонники идеологии массовых убийств.

Как сообщили в ФСБ, задержанные планировали подорвать бомбу на объекте органов внутренних дел в Тобольске.

В ходе оперативных действий сотрудники спецслужб обнаружили схрон террористов. Изъяты два самодельных зажигательных устройства и СВУ, а также инструкции по их изготовлению.

Возбуждено уголовное дело.

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