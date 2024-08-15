В Люберцах загорелись помещения завода имени Ухтомского

Пожаром объяты 1,6 тысячи "квадратов"

Пожар произошел на территории завода имени Ухтомского в Люберцах (Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения).

ЧП произошло на улице 65 лет Победы. По предварительным данным, возгорание началось в здании компании "Структура Арт", где производят выставочные декорации. Площадь пожара – 1,6 тысячи квадратных метров.

"Тушение осложняется высокой горючестью материалов и сильным ветром", - рассказал собеседник ТАСС.

На месте работают пожарные. Пострадавших нет, сообщили в МЧС России.

В настоящее время завод не работает, его помещения сдаются частным фирмам в аренду.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram