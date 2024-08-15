Нынешний посол Украины в Лондоне уверяет, что не имеет к этому отношения

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ныне в качестве посла представляющий Украину в Великобритании, отрицает причастность к подрыву "Северного потока" и "Северного потока-2".

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Залужный "заявил в текстовой переписке, что ему ничего не известно о какой-либо подобной операции".

Экс-главком ВСУ подчеркнул, что Вооруженные силы Украины "не уполномочены проводить зарубежные миссии, и поэтому он не мог быть в них замешан".

По утверждению СМИ, президент Украины Владимир Зеленский в свое время пытался дать задний ход в реализации плана диверсии на "Северных потоках", поскольку его раскритиковали в Вашингтоне. Но Залужный отказался подчиниться, скорректировал план и привел его в исполнение.

Сейчас Залужный руководит украинской дипмиссией в Лондоне. Российский посол в Великобритании Андрей Келин отметил, что "Валерий Залужный осваивается в новой роли довольно активно и кардинально меняет прежний профиль".

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