Олимпиадникам запретят занимать большинство мест в вузах без экзаменов

Минобрнауки пообещало принять меры

Минобрнауки России разработало меры по исключению ситуаций, при которых большую часть выделенных бюджетных мест занимают победители и призеры олимпиад школьников.

Как пояснили в ведомстве, ведомство ограничит размер квот в каждом вузе 70% поступающих без вступительных испытаний от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки и специальности.

Также урежут список олимпиад, призовое место или победа в которых дает право на поступление в вуз на бюджет без экзаменов. Особые права на поступление сохранят лишь для победителей и призеров олимпиад школьников за 11-й класс, а также для лауреатов олимпиад первого и второго уровней, сообщает РИА Новости.

Однако даже призовое место в олимпиаде не гарантирует поступление в высшее учебное заведение. В ходе приемной кампании в вузы в 2024 году больше 60 олимпиадников не поступили в Сеченовку из-за нехватки бюджетных мест. Однако после поднявшейся шумихи ректор университета Петр Глыбочко рассказал, что были выделены гранты от Минобрнауки, а потому олимпиадники смогут учиться на бюджете.

Тем временем стоимость обучения на платном отделении в российских вузах растет. Глава Минобрнауки Валерий Фальков пояснил, что вузы поднимают цену на обучение пропорционально инфляции, а также ориентируясь на стоимость бюджетных мест.

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