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В Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера

10:32
  • четверг
  • 15 августа 2024

Обстановка в регионе остается сложной и напряженной

На всей территории Белгородской области объявлен режим ЧС федерального характера. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Только что завершилось заседание правительственной комиссии под руководством главы МЧС Куренкова. Комиссия рассмотрела ситуацию в Белгородской области и приняла решение о введении режима чрезвычайно ситуации на всей территории Белгородской области", - сказал Гладков.

Он добавил, что в кратчайшие сроки власти региона подробно расскажут, что дает этот режим пострадавшим жителям.

В свою очередь глава МЧС Александр Куренков заявил, что ситуация в Белгородской области остается сложной и напряженной. В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане.

"В субъекте организована работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, однако, масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации", — сказал Куренков.

Накануне в связи с напряженной обстановкой власти Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

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