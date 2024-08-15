К тушению пожара в Люберцах привлекли авиацию

Площадь возгорания выросла до 3,5 тысячи "квадратов"

Вертолет КА-32 Московского авиационного центра (МАЦ) привлечен к тушению помещений завода имени Ухтомского в Люберцах.

Площадь возгорания выросла до 3,5 тысячи квадратных метров. На месте работают порядка 80 спасателей и 24 единицы техники. Тушение осложняется высокой горючестью материалов и сильным ветром.

Пожар на территории завода имени Ухтомского в Люберцах произошел утром 15 августа. Возгорание началось в здании компании "Структура Арт", где производят выставочные декорации. В настоящее время завод не работает, его помещения сдаются частным фирмам в аренду.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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