К тушению пожара в Люберцах привлекли авиацию

Площадь возгорания выросла до 3,5 тысячи "квадратов"
Вертолет КА-32 Московского авиационного центра (МАЦ) привлечен к тушению помещений завода имени Ухтомского в Люберцах.
Площадь возгорания выросла до 3,5 тысячи квадратных метров. На месте работают порядка 80 спасателей и 24 единицы техники. Тушение осложняется высокой горючестью материалов и сильным ветром.
Пожар на территории завода имени Ухтомского в Люберцах произошел утром 15 августа. Возгорание началось в здании компании "Структура Арт", где производят выставочные декорации. В настоящее время завод не работает, его помещения сдаются частным фирмам в аренду.
По предварительным данным, пострадавших нет.