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Индия призвала сограждан покинуть приграничные регионы России

11:01
  • четверг
  • 15 августа 2024

Призыв распространило посольство Индии в России

Посольство Индии в России рекомендовало своим гражданам оперативно покинуть Брянскую, Белгородскую и Курскую области с учетом рисков для безопасности людей, находящихся в этих регионах.

Такую рекомендацию посольство Индии в Москве дало "в связи с недавними инцидентами, связанными с безопасностью" в указанных субъектах Российской Федерации, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Тем временем глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня — прежде уровень ЧС там был региональный. Такое решение принято с тем, чтобы обеспечить помощь местному населению максимально эффективно.

Заместитель председателя российского Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев подчеркнул, что украинские власти "понесут за то, что сделали, безусловно заслуженное наказание", которое "предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал, включая руководство киевского националистического режима".

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